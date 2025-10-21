Nəyə görə payızda çox araq içmək olmaz?
İmmunitetinizi qorumaq üçün payızda spirtdən imtina etməyiniz məsləhətdir.
Day.Az Medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, ümumi praktikantı və peşə patoloqu Svetlana Burnatskaya spirtin payızda immuniteti söndürdüyünü bildirib.
"Spirt viruslarla mübarizədən məsul olan T-limfositlərin fəaliyyətini azaldır. Üstəlik, spirt yuxunun keyfiyyətini pisləşdirir, bu müddət ərzində orqanizm infeksiyalarla aktiv şəkildə mübarizə aparır.
Alkoqol həm də iltihabı stimullaşdırır ki, bu da viruslara məruz qalma nəticəsində yaranan fəsadların riskini artırır. Hətta kiçik dozalar belə, xüsusilə müntəzəm olaraq istehlak edildikdə və ya kifayət qədər yuxu, stress və hipotermiya ilə birləşdikdə immunitet reaksiyasını zəiflədə bilər.
Sağlamlığınıza zərər vermədən payızda istiləşmək üçün darçın, zəncəfil, mixək və ya hil ilə bitki çayları, ədviyyatlı isti alma içkiləri və ya bal ilə ilıq süd yaxşı seçimdir. Payızda ayıq və sağlam qalmaq üçün təkcə alkoqoldan qaçmaq və yaxşı yuxu rejiminə riayət etmək deyil, həm də vücudunuzun kifayət qədər vitamin almasını təmin etmək üçün pəhrizinizi izləmək vacibdir", - Burnatskaya qeyd edib.
