Saçın vaxtından əvvəl ağarmasının başlıca SƏBƏBLƏRİ
Saçların erkən ağarması həm gənclər, həm də orta yaşlı insanlar arasında getdikcə daha çox rast gəlinən haldır. Mütəxəssislərin fikrincə, bu prosesin əsas səbəbi melanin adlı piqmentin azalmasıdır.
Day.Az Milil.Az-a istinadən xəbər verir ki, melanin saçın rənginə cavabdeh olan maddədir və onun istehsalı azaldıqda saç tədricən ağarır.
Həkimlər erkən ağarmaya səbəb olan bir neçə əsas amili sadalayır:
Genetik meyillik - ailədə eyni hal müşahidə olunubsa, erkən ağarma riski daha yüksəkdir.
Stress və psixoloji gərginlik - uzunmüddətli stress melaninin istehsalını zəiflədə bilər.
Vitamin çatışmazlığı, xüsusilə B12 və D vitaminlərinin azlığı.
Dəmir, mis və sink kimi mineralların orqanizmdə az olması.
Siqaret istifadəsi və qeyri-sağlam qidalanma.
Xroniki xəstəliklər və hormonal pozğunluqlar.
Mütəxəssislər bildirirlər ki, artıq ağarmış saçın tamamilə əvvəlki rənginə qayıtması çox çətindir. Lakin bəzi hallarda sağlam həyat tərzi, balanslı qidalanma və vitamin-mineral dəstəyi ilə ağarma prosesi yavaşladıla və ya dayandırıla bilər.
Təbii vasitələrdən istifadə (hind qozu yağı, amla yağı, B12 vitamini əlavələri və s.) isə saçın sağlamlığını qorumağa və yeni ağ tellərin yaranmasını azaltmağa kömək edə bilər.
