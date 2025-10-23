Hər 8 qadından biri risk altındadır - Həddindən artıq şəkərli qidalar yol aça bilər
Mütəxəssislər xəbərdarlıq edir ki, hər səkkiz qadından biri döş (süd vəzi) xərçəngi riski altındadır. Erkən diaqnoz qoyulan hallarda isə xəstəliyin sağalma ehtimalı 90 faizə qədər yüksəlir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Doğum, Ginekologiya və Süni Mayalanma Mütəxəssisi Prof. Dr. Aynur Erşahin bildirib ki, döş xərçəngi qadınlar arasında ən çox rast gəlinən xərçəng növüdür:
"Süd vəzi xərçəngi hər səkkiz qadından birində baş verir və qadın xəstəlikləri arasında birinci yerdə dayanır. Ondan sonra uşaqlıq, yumurtalıq və uşaqlıq boynu xərçəngləri gəlir. Oktyabr ayı döş xərçəngi maarifləndirmə ayıdır və bu dövrdə erkən diaqnozun əhəmiyyəti xüsusilə vurğulanmalıdır" .
Mütəxəssis qeyd edib ki, erkən diaqnoz sayəsində döş xərçəngindən sağalma nisbəti 90 faizə çatır.
Prof. Erşahin əlavə edib ki, həddindən artıq şəkərli qidalar döş xərçəngi riskini artıran əsas amillərdən biridir:
"Qidalanma vərdişləri, hormonal pozğunluqlar, siqaret və alkoqol istifadəsi, eləcə də piylənmə riski yüksəldir. Şəkərli qidalardan uzaq durmaq, sağlam bədən çəkisini qorumaq və balanslı qidalanmaq çox vacibdir."
Öz müayinəsi və mütəmadi yoxlanışlar həyati əhəmiyyət daşıyır
Mütəxəssis qeyd edib ki, əl ilə döş müayinəsi erkən diaqnoz üçün ən vacib üsullardan biridir.
