Bağırsaq xərçənginə qarşı 4 güclü meyvə – Hər gün birini yeyin!
Sağlam bağırsaq ümumi sağlamlığın təməli hesab olunur. Mütəxəssislər bildirirlər ki, gündəlik yeyilən qidalar orqanizmdəki faydalı bakteriyalara - bağırsaq mikrobiomuna birbaşa təsir göstərir və bu da iltihab, eləcə də kolon xərçəngi kimi xəstəliklərə qarşı qoruma yaradır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, ScienceDirect-də dərc olunan araşdırmaya görə, 2040-cı ilə qədər dünyada 3,2 milyon yeni kolorektal (bağırsaq) xərçəngi hadisəsi gözlənilir. Harvard məzunu amerikalı gastroenteroloq Dr. Saurabh Sethi, bəzi meyvələrin bağırsaq sağlamlığını qorumaqda xüsusilə güclü olduğunu vurğulayıb. Bu meyvələr həm vitamin və liflə zəngindir, həm də iltihabı azaldan və hüceyrələri xərçəngə qarşı qoruyan maddələr ehtiva edir.
Sitrus meyvələri (portağal, limon, qreyfurt)
Bu meyvələr təkcə sərinləşdirici deyil, həm də orqanizmi təmizləyici təsirə malikdir. Flavonoidlər və C vitamini sayəsində bağırsaqdakı zərərli sərbəst radikalları neytrallaşdırır, oksidativ stresi azaldır və hüceyrə zədələnməsinin qarşısını alır.
Aparılan tədqiqatlara əsasən, hesperidin və naringenin kimi maddələr kolon xərçəngi hüceyrələrinin çoxalmasını ləngidə bilər. Həmçinin, turunç meyvələrindəki həll olunan liflər faydalı bağırsaq bakteriyalarını bəsləyir.
Kivi
Dr. Sethi-yə görə, kiçik ölçüsünə baxmayaraq, kivi bağırsaqlar üçün çox dəyərlidir. Tərkibindəki aktinidin adlı təbii ferment zülalların parçalanmasına və daha rahat həzmə kömək edir.
Tədqiqatlar göstərir ki, kivi bağırsaq hərəkətliliyini artırır, qəbizliyi azaldır və kolon divarını qoruyan antioksidantlarla zəngindir.
Alma
"Gündə bir alma həkimi uzaqlaşdırar" ifadəsi, əslində, elmi əsasa malikdir. Almada bol miqdarda pektin adlı həll olunan lif var. Bu maddə bağırsaqda fermentasiya olunaraq kolon hüceyrələrini qoruyan bütirat kimi qısa zəncirli yağ turşuları əmələ gətirir.
Daimi alma istehlakı faydalı bakteriyaların sayını artırır, zərərli bakteriyaları isə azaldır. Xüsusilə almanın qabığında xərçəng riskini azaldan kuersetin adlı güclü antioksidant var.
Qarpız
Qarpız yalnız təravətləndirici deyil, həm də bədəni nəm saxlayaraq bağırsaq fəaliyyətini dəstəkləyir.
Tərkibindəki likopen adlı antioksidant, kolon da daxil olmaqla, bəzi xərçəng növlərinə qarşı qoruyucu təsir göstərir. Gündə bir dilim qarpız bədəni həm su, həm də hüceyrə səviyyəsində qoruyucu maddələrlə təmin edir.
Dr. Sethi qeyd edir ki, heç bir qida təkbaşına xərçəngi tam önləyə bilməz, lakin bu dörd meyvə gündəlik rasionda yer aldıqda bağırsaq sağlamlığını gücləndirir və uzunmüddətli qoruma yaradır.
