Gündəlik neçə saat qulaqcıq istifadə edə bilərik?
Mütəxəssislər gündəlik qulaqlıq istifadəsi ilə bağlı vacib xəbərdarlıq ediblər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, onların sözlərinə görə, qulaqlıqlardan istifadə zamanı səsin çox yüksək səviyyəyə qaldırılması eşitmə qabiliyyətinə ciddi zərər vura bilər.
Qulaq sağlamlığını qorumaq üçün "60/60 qaydası"na əməl etmək tövsiyə olunur, yəni səsin maksimumun 60 faizindən artıq olmaması və fasiləsiz dinləmənin 60 dəqiqədən çox çəkməməsi məsləhətdir. Səs səviyyəsi 85 desibeldən yuxarı olduqda təhlükəsiz dinləmə müddəti azalır, məsələn 88 desibeldə gündə 4 saat, 91 desibeldə isə cəmi 2 saat istifadə etmək mümkündür. Uzunmüddətli və yüksək səsdə istifadə qulaqda zədələnmə, tinnitus və eşitmə itkisi riski yaradır. Bundan başqa, qulaqlıqların tez-tez və uzun müddət qulaqda qalması daxili qulaq kanalında nəm və bakteriya yığılmasına, nəticədə infeksiya yaranmasına səbəb ola bilər. Mütəxəssislər gündə orta hesabla 2-4 saat qulaqlıqdan istifadə etməyi, hər saatdan sonra isə 5-10 dəqiqə fasilə verməyi məsləhət görürlər.
Qeyd olunur ki, yüksək səsdə qulaqlıqla musiqi dinləmək, xüsusən də küçədə və ya yolda olarkən, təhlükəsizlik baxımından da risklidir, çünki ətraf səslər eşidilməyə bilər. Ümumilikdə, gündə 6 saatdan çox fasiləsiz qulaqlıqdan istifadə qulaq sağlamlığı üçün təhlükəli hesab olunur.
