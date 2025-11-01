Kişilər üçün bir fincan kakaonun inanılmaz FAYDASI
Bir fincan isti kakao idman edə bilməyən kişilər üçün düşündüyünüzdən daha faydalı ola bilər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Böyük itaniyada aparılan araşdırma kakao içməyin uzun müddət oturmağın qan damarlarına mənfi təsirlərini azaltdığını müəyyən edib.Mütəxəssislər uzun müddət hərəkətsizliyin ürək sağlamlığına zərərli olduğunu söyləyirlər. Qan axınını azaltmaqla damar funksiyasını azalda və ürək xəstəliyi və insult riskini artıra bilər.
Lakin, çay, alma və qaragilə kimi bitkilərdə təbii olaraq tapılan flavanol birləşmələri sayəsində kakao bu mənfi təsirə qarşı qoruyucu rol oynaya bilər.
Birmingem Universitetinin alimləri 40 sağlam gənc kişi üzərində araşdırma aparıblar - yarısı sağlam, yarısı daha az aktiv. Bəzi iştirakçılara flavanollarla zəngin kakao (ən azı 695 mq), digərlərinə isə demək olar ki, flavanolsuz kakao (5,6 mq) verilib. Daha sonra onlardan iki saat sakit oturmaları istənib.
Nəticələr göstərib ki, az flavanollu içki içənlərdə damar funksiyası daha pisləşir və qan təzyiqi yüksəlir. Lakin bu azalma yüksək flavanol qəbul edənlərdə müşahidə edilməyib. Tədqiqatçılar bunun uzun müddət oturmağın qan damarlarına mənfi təsirlərini tamamilə aradan qaldıra biləcəyini müəyyən ediblər.
"Journal of Physiology" jurnalında dərc olunan bir araşdırma ilk dəfə olaraq flavanolların oturma nəticəsində yaranan arteriyaların sərtləşməsinin qarşısını ala biləcəyini nümayiş etdirib. Bundan əlavə, uzun müddət oturmağın hətta müntəzəm idman edənlərdə belə damar funksiyasını pozduğu müşahidə edilib.
