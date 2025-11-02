Bu insanlar qırmızı ət yeməyi "unutsunlar"
Son araşdırmalar göstərir ki, qırmızı ətin həddindən artıq qəbulu həm ürək-damar xəstəlikləri, həm də bəzi xərçəng növlərinin yaranma riskini artırır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, qidalanma üzrə mütəxəssislər insanların qırmızı ət istehlakını azaltmağı, onu daha çox balıq, toyuq və bitki mənşəli zülallarla əvəz etməyi tövsiyə edirlər.
Təhlükəli hesab edilən əsas amillər arasında qırmızı ətin yüksək yağ və xolesterin tərkibi, eləcə də qızartma zamanı yaranan kanserogen maddələr qeyd olunur.
Dietoloqlar vurğulayırlar ki, bədənin zülal ehtiyacını qarşılamaq üçün hər gün qırmızı ət yeməyə ehtiyac yoxdur. Əksinə, həftədə bir və ya iki dəfə, az miqdarda və bişirmə üsuluna diqqət edərək istifadə etmək sağlamlıq üçün daha faydalıdır.
Bəzi ölkələrdə artıq ictimai sağlamlıq proqramları çərçivəsində qırmızı ət istehlakının azaldılması təşviq olunur. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, bu yanaşma həm insanların sağlamlığını qoruyacaq, həm də ətraf mühitə mənfi təsirləri azaldacaq.
