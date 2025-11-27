Oturaq həyat tərzi yerişi dəyişir - Araşdırma
Uzun müddət oturaq vəziyyətdə qalmaq və fiziki aktivliyin az olması, sağlam gənclərdə, tarazlığın pozulmasına və yerimə tərzinin dəyişməsinə səbəb ola bilər.
Day.Az Milli.Az-a istinadə xəbər verir ki, ABŞ-dən olan tədqiqatçılar 18-35 yaş arasında 133 könüllünün məlumatlarını analiz edərək belə nəticəyə gəliblər.
İştirakçılar oturma müddətinə görə dörd qrupa bölünüb. Həmçinin onlardan həftədə tövsiyə olunan 150 dəqiqə fiziki fəallığa çatıb-çatmadıqlarını bildirmələri xahiş olunub.
Bədənin tarazlığını qoruma və gediş parametrlərini qiymətləndirmək üçün bədənin yeddi hissəsinə yerləşdirilmiş inersial sensorlardan istifadə olunub. Tədqiqatçılar həmçinin gözləri bağlı vəziyyətdə dayanan zaman bədənin mikro-sarsıntılarını və dönərkən ilk addıma hazırlığı izləyiblər.
Analiz göstərib ki, tarazlığın pozulması yalnız az fiziki fəallıqla deyil, həm də uzun müddət oturmaqla bağlıdır. Daha az oturan və daha çox hərəkət edən iştirakçılar daha yaxşı balans və daha inamlı hərəkət başlanğıcı nümayiş etdiriblər. Az hərəkətli həyat tərzi isə gənc yaşda belə tarazlıq pozğunluğu riskini artırır.
