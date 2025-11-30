https://news.day.az/azerinews/1798910.html ABŞ və Ukrayna nümayəndə heyətləri arasında danışıqlar başlayıb Bu gün ABŞ-nin Mayami şəhərində ABŞ və Ukrayna nümayəndə heyətləri arasında danışıqlar başlanıb. Day.Az-ın verdiyi məlumata görə, görüşlərdə ərazi məsələləri və təhlükəsizlik zəmanətləri ilə bağlı mövcud fikir ayrılıqlarının həll edilməsi nəzərdə tutulur.
Bu gün ABŞ-nin Mayami şəhərində ABŞ və Ukrayna nümayəndə heyətləri arasında danışıqlar başlanıb.
Day.Az-ın verdiyi məlumata görə, görüşlərdə ərazi məsələləri və təhlükəsizlik zəmanətləri ilə bağlı mövcud fikir ayrılıqlarının həll edilməsi nəzərdə tutulur.
Ukrayna tərəfini görüşlərdə müdafiə naziri Rüstem Umerovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti təmsil edir. ABŞ-ni isə xüsusi nümayəndələr Stiv Uitkoff və Cared Kuşner, həmçinin dövlət katibi Marko Rubio edirlər.
