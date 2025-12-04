Bakıda iki gün

Dekabrın 5-dən 6-sı səhərədək Bakıda və Abşeron yarımadasında arabir yağış yağacaq.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, bəzi yerlərdə yağışın leysan xarakterli olacağı gözlənilir.