https://news.day.az/azerinews/1799860.html Bakıda iki gün LEYSAN OLACAQ - XƏBƏRDARLIQ Dekabrın 5-dən 6-sı səhərədək Bakıda və Abşeron yarımadasında arabir yağış yağacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, bəzi yerlərdə yağışın leysan xarakterli olacağı gözlənilir.
Bakıda iki gün LEYSAN OLACAQ - XƏBƏRDARLIQ
Dekabrın 5-dən 6-sı səhərədək Bakıda və Abşeron yarımadasında arabir yağış yağacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, bəzi yerlərdə yağışın leysan xarakterli olacağı gözlənilir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре