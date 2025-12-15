Azərbaycan və Ermənistanın yaradıcı icmaları arasında dialoqun dəstəklənməsi vacibdir - İnna Kostina "Tofiq Abbasovla dialoq" verilişində - VİDEO - FOTO
"Baku Network" platformasında "Tofiq Abbasovla dialoq" analitik videolayihəsinin növbəti buraxılışı yayımlanıb. Verilişin qonağı Azərbaycanın Əməkdar rəssamı İnna Kostina olub.
Day.Az xəbər verir ki, söhbətin əvvəlində rəssam qeyd edib ki, gərgin beynəlxalq vəziyyətə baxmayaraq, bəşəriyyət mədəniyyət və mənəviyyat sayəsində yenidən dirçəlmək qabiliyyətini daim qoruyub saxlayır.
"Biz incəsənət adamları, ruh haqqında düşünməli, irs formalaşdırmalı və gözəllik və xeyirxahlıq vasitəsilə yeni nəsli tərbiyə etməliyik", - deyə o vurğulayıb.
İ. Kostina son sərgisi - "Möcüzələr zamanı" haqqında danışıb. Sərgi ilk dəfə ABŞ-nin Oreqon ştatının Portlend şəhərində təqdim olunub, daha sonra isə Bakıda, Qız Qalasının yaxınlığındakı qalereyada uğurla nümayiş etdirilib. Ekspozisiyaya uşaqlıq dövrünün işıqlı xatirələrinə həsr olunmuş, kiçik formatlı 60-dan çox əsər daxil edilib.
"Xaricdə Azərbaycan incəsənətini təmsil edir və ölkəmiz haqqında danışıram. Burada isə tamaşaçı məni artıq çoxdan tanıyır və hər zaman yenilik gözləyir", - deyə o qeyd edib.
Yaradıcılıq yanaşmasından danışan İ. Kostina vurğulayıb ki, mənfi məzmunlu əsərlərdən şüurlu şəkildə imtina edib. "Bu gün dünya həddindən artıq aqressivdir. Rəssam nurun daşıyıcısı olmalıdır, öz ağırlığını tamaşaçının üzərinə yükləməməlidir", - deyə o bildirib.
Müharibə və işğal dövrünə toxunan İ. Kostina qeyd edib ki, həmin illər qaçılmaz olaraq onun yaradıcılığında əks olunub. İkinci Qarabağ müharibəsinin ilk günündə o, qırmızı ay təsvir olunan tutqun bir mənzərə yaradıb, lakin Qələbədən sonra yaradıcılığı yenidən işıqlı emosional tona qayıdıb.
Əsas vurğulardan biri mədəniyyət sahəsində əlaqələr mövzusu olub. "Düşünürəm ki, mədəniyyətli, düşünən insanlar hər iki tərəfdən addımlar atacaqlar", - deyə İ. Kostina qeyd edib və qonşu ölkələrin yaradıcı icmaları arasında dialoqun vacibliyini vurğulayıb.
İ. Kostina nəsillərin davamlılığı məsələsinə də toxunub. O, artıq 35 ildən çoxdur ki, "Yeddi parlaq kəpənək" uşaq studiyasına rəhbərlik edir. Onun bir çox yetirmələri rəssam, memar və kino rəssamı olublar, London və Nyu-Yorkda təhsil alıblar. Bundan əlavə, o, uzun illər Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasında dərs deyib. "Bizim gözəl gəncliyimiz var, nəsillər arasında heç bir münaqişə yoxdur. Mən tələbələrimi, xüsusilə qızları dəstəkləməyə çalışıram. Onlar üçün, demək olar ki, ana kimiyəm", - deyə İ. Kostina vurğulayıb.
Verlişin tam videoyazısını oxuculara təqdim edirik:
