Qəhvənin qaraciyər və böyrəklər üçün faydaları – Alimlər nə deyir?
Dünyada ən çox istifadə olunan içkilərdən biri olan qəhvə təkcə enerji verməklə kifayətlənmir, eyni zamanda düzgün miqdarda qəbul edildikdə qaraciyər və böyrəklər üçün faydalı təsirlər göstərə bilir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, son illərdə aparılan elmi araşdırmalar bu mövzuda maraqlı nəticələr ortaya qoyub.
Qəhvənin qaraciyər üçün faydaları
Mütəxəssislərin fikrincə, müntəzəm və normada qəhvə içmək qaraciyərin sağlamlığını qorumağa kömək edir:
Qaraciyər yağlanmasının azalması - qəhvə qaraciyərdə piy yığılmasının qarşısını ala bilər
Sirroz riskinin azalması - araşdırmalar qəhvə içənlərdə qaraciyər sirrozunun daha az görüldüyünü göstərir
Qaraciyər fermentlərinin normallaşması - ALT və AST kimi göstəricilərin aşağı düşməsinə kömək edir
Qaraciyər xərçəngi riskinin azalması - müntəzəm qəhvə istehlakı bu riskin azalması ilə əlaqələndirilir
Antioksidant təsir - qəhvənin tərkibindəki maddələr qaraciyəri iltihabdan qoruyur
Qəhvənin böyrəklər üçün faydaları
Qəhvənin böyrəklərə də müsbət təsirləri olduğu bildirilir:
Böyrək daşı riskinin azalması - qəhvə sidik ifrazını artıraraq daş yaranma ehtimalını azalda bilər
Xroniki böyrək xəstəliklərinə qarşı qoruyucu təsir
Böyrək funksiyalarının dəstəklənməsi - maddələr mübadiləsinin daha sağlam işləməsinə kömək edir
Nə qədər qəhvə içmək olar?
Mütəxəssislər gündə 2-3 fincan şəkərsiz qəhvənin faydalı olduğunu bildirirlər. Lakin yüksək təzyiq, ürək ritm pozğunluğu və ya mədə problemləri olan şəxslərə qəhvəni həkim məsləhəti ilə qəbul etmək tövsiyə olunur.
Qeyd edək ki, qəhvənin faydaları onu şəkərsiz və krem əlavə etmədən içdikdə daha təsirli olur. Normadan artıq qəbul isə əksinə, sağlamlıq üçün risk yarada bilər.
