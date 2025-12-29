Zaqatalada yol qəzasında biri azyaşlı olmaqla, 7 nəfər xəsarət alıb
Zaqatalada baş verən yol qəzasında 7 nəfər xəsarət alıb.
APA-nın məlumatına görə, xəsarət alanlardan üç nəfər bir ailənin üzvüdür.
Yeni Suvagil kənd sakini, 1984-cü il təvəllüdlü Şəhmir Tevruzovun idarə etdiyi "VAZ 21010" markalı və Aşağı Tala kənd sakini, 1957-ci il təvəllüdlü Əli Qurbanovun idarə etdiyi "Opel Astra" markalı minik avtomobilləri toqquşub.
"Opel Astra"nın sürücüsü Ə. Qurbanov, "VAZ 21010"nun sürücüsü Ş. Tevruzov, "Opel Astrada" olan sərnişinlər - 1984-cü il təvəllüdlü Cəmil Əliyev, 1984-cü il təvəllüdlü İlkin Pirimov, 1991-ci il təvəllüdlü Gülüstan Əliyeva, 1991-ci il təvəllüdlü Leyla Pirimova və İ. Pirimovun övladı 2021-ci il təvəllüdlü Murad Pirimov xəsarət alaraq Zaqatala Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Təcili tibbi yardım şöbəsinə yerləşdiriliblər.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре