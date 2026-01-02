https://news.day.az/azerinews/1806776.html Bakı-Şamaxı yolunda hərəkət çətinləşdi - VİDEO Güclü qar Bakı-Şamaxı yolunda sürücülərə çətin anlar yaşadıb. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, havanın qəfil pisləşməsi səbəbilə hərəkət çətinləşib. Əksər avtomobillər yolun kənarında dayanmaq məcburiyyətində qalıblar. Həmin yoldan görüntüləri təqdim edirik:
Bakı-Şamaxı yolunda hərəkət çətinləşdi - VİDEO
Güclü qar Bakı-Şamaxı yolunda sürücülərə çətin anlar yaşadıb.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, havanın qəfil pisləşməsi səbəbilə hərəkət çətinləşib.
Əksər avtomobillər yolun kənarında dayanmaq məcburiyyətində qalıblar.
Həmin yoldan görüntüləri təqdim edirik:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре