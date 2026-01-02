Bakı-Şamaxı yolunda hərəkət çətinləşdi

Güclü qar Bakı-Şamaxı yolunda sürücülərə çətin anlar yaşadıb.

Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, havanın qəfil pisləşməsi səbəbilə hərəkət çətinləşib.

Əksər avtomobillər yolun kənarında dayanmaq məcburiyyətində qalıblar.

Həmin yoldan görüntüləri təqdim edirik: