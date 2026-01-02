https://news.day.az/azerinews/1806824.html Ayağı sınan xadimə şoka düşüb öldü Goranboyda qadın faciəvi şəkildə vəfat edib. Day.Az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə yanvarın 1-i saat 16 radələrində rayonun Dəliməmmədli şəhərində qeydə alınıb. Şəhər ərazisində "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-də xadimə işləyən Samux rayon sakini 1967-ci il təvəllüdlü Nahidə Yusif qızı Məmmədovanın ayağı sınıb.
Ayağı sınan xadimə şoka düşüb öldü
Goranboyda qadın faciəvi şəkildə vəfat edib.
Day.Az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə yanvarın 1-i saat 16 radələrində rayonun Dəliməmmədli şəhərində qeydə alınıb.
Şəhər ərazisində "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-də xadimə işləyən Samux rayon sakini 1967-ci il təvəllüdlü Nahidə Yusif qızı Məmmədovanın ayağı sınıb.
Belə ki, qadın dəmir yolu relsinin üzərindən keçərkən ayağı relsin kənarındakı beton dirəyin arasında qalaraq qırılıb. Ağrıdan şoka düşən N.Məmmədova hadisə yerində vəfat edib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре