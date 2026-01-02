https://news.day.az/azerinews/1806839.html 29 kq narkotik vasitə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb Bayram günləri olmasına baxmayaraq polis əməkdaşları tərəfindən narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə fasiləsiz davam etdirilir. Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, ötən gün Nəsimi və Qaradağ rayonlarında keçirilən əməliyyatlar zamanı narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən 51 yaşlı S.Həbibov və 34 yaşlı A.Cəbizadə saxlanılıblar. Onlardan ümumilikdə 29 kiloqram narkotik vasitə olan marixuana aşkarlanaraq götürülüb.
Araşdırmalar aparılır.
