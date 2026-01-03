Elektromobil bazarında yeni lider BYD-dir - Tesla taxtdan endi
Amerikalı milyarder İlon Maskın rəhbərlik etdiyi Tesla şirkəti 2025-ci ildə qlobal elektromobil satışlarında lider mövqeyini itirib. Şirkət bu göstəricidə ilk dəfə olaraq Çin istehsalçısı BYD-nin gerisində qalıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Bloomberg agentliyi xəbər yayıb. Bildirilir ki, Tesla-nın elektromobil tədarük həcmi ardıcıl ikinci il azalma göstərib və ötən il bu geriləmə təxminən 9 faiz təşkil edib. Eyni dövrdə BYD satışlarını artıq beşinci rüb ardıcıl artırmağa nail olub.
Mütəxəssislər Tesla-nın çətinliklərini əsasən Model Y avtomobilinin yenilənməsi ilə əlaqələndirir. Bu proses zavodlarda istehsalın yenidən qurulmasını tələb edib və tədarük zəncirinə mənfi təsir göstərib. Bununla yanaşı, BYD daha geniş model xəttinə sahibdir və bazara daha çox əlçatan qiymətli elektromobillər təqdim edir. Çin şirkətinin modellərinin böyük hissəsi Tesla-nın ən çox satılan Model Y və Model 3 avtomobillərindən xeyli ucuzdur.
Bloomberg-in qiymətləndirməsinə əsasən, Tesla-nın fəaliyyətinə İlon Maskın siyasi aktivliyi də mənfi təsir göstərib. Onun Respublikaçılar Partiyasına və ABŞ Prezidenti Donald Trampa yaxınlığı, eləcə də ABŞ Hökumətinin Səmərəliliyi İdarəsində (DOGE) rolu şirkətin imicinə və satışlarına təsirsiz ötüşməyib.
Qeyd olunur ki, BYD hazırda ABŞ bazarında fəaliyyət göstərmir, lakin yüksək rəqabətli Çin avtomobil bazarında mövqeyini gücləndirərək qlobal liderliyə yüksəlməyi bacarıb.
