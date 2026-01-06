Faiq Ağayev özünə ad günü etdi

Xalq artisti Faiq Ağayev ad gününü qeyd edib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə o, özü video paylaşıb.

Ağayev ad günündə çəkilən görüntüləri izləyiciləriylə bölüşüb.