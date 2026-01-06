https://news.day.az/azerinews/1807593.html Faiq Ağayev özünə ad günü etdi - VİDEO Xalq artisti Faiq Ağayev ad gününü qeyd edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə o, özü video paylaşıb. Ağayev ad günündə çəkilən görüntüləri izləyiciləriylə bölüşüb.
