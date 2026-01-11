Çiy yoxsa qovrulmuş keşyu daha faydalıdır? - Alimlərdən vacib nüans
Keşyu ləpəsi sağlamlıq üçün olduqca faydalı bir qida sayılır. O, xüsusilə dəmir və selen mənbəyi kimi tanınır. Bir çox insan çiy keşyunun daha təbii və vitaminlərlə zəngin olduğunu düşünsə də, son tədqiqatlar bu mövzuda diqqətçəkən bir həqiqəti ortaya qoyub. Məlum olub ki, çiy keşyu daha çox qida maddəsinə sahib olsa da, orqanizm bu maddələri qovrulmuş keşyu qədər asan mənimsəyə bilmir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, araşdırmalar göstərir ki, çiy keşyu dəmir və selen baxımından qovrulmuş versiyaya nisbətən bir az daha zəngindir. Məsələn, 28 qram çiy keşyuda təxminən 1,9 mq dəmir olduğu halda, qovrulmuş keşyuda bu miqdar 1,7 mq-a düşür. Selen miqdarında da bənzər fərq var: çiy keşyu günlük selen ehtiyacının 10 faizini, qovrulmuş keşyu isə təxminən 6 faizini qarşılayır. Lakin burada "anti-qida" adlanan mühüm bir faktor dövrəyə girir.
Çiy keşyunun tərkibində fitik turşusu adlı bir maddə var. Bu maddə elmdə "anti-qida" kimi tanınır, çünki o, bədənin dəmir və seleni mənimsəməsinə mane olur. Başqa sözlə, çiy keşyuda dəmir daha çox olsa da, fitik turşusu onun bağırsaqlardan qana keçməsini çətinləşdirir. Keşyu qovrulduqda isə istiliyin təsiri ilə fitik turşusunun miqdarı azalır. Bu da qovrulmuş keşyunun tərkibindəki mineralların orqanizm tərəfindən daha səmərəli şəkildə mənimsənilməsinə şərait yaradır.
Hər iki keşyu növü sağlamlıq üçün faydalıdır və seçimi əsasən şəxsi dad üstünlüklərinə görə etmək olar. Əgər məqsəd maksimum dərəcədə mineral mənimsəməkdirsə, qovrulmuş keşyu bir addım öndədir. Lakin hər iki halda keşyunun müntəzəm və ölçülü şəkildə istehlak edilməsi ürək sağlamlığı, beyin funksiyaları və stresslə mübarizə üçün əvəzsizdir.
Xatırladaq ki, mütəxəssislər müntəzəm qoz istehlakının stresslə mübarizədə effektiv olduğunu və zehni qabiliyyətləri gücləndirdiyini də elmi şəkildə sübut ediblər. Keşyu da daxil olmaqla bütün qoz-fındıq növləri ürək dostu yağlarla zəngindir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре