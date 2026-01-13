https://news.day.az/azerinews/1809012.html Sumqayıtda avtomobillər toqquşdu - “Prius” yandı - VİDEO Sumqayıt şəhəri, Bulvar küçəsində avtomobildə yanğın baş verib. Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) məlumat yayıb. Dərhal nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri əraziyə cəlb olunub.
Sumqayıtda avtomobillər toqquşdu - “Prius” yandı - VİDEO
Sumqayıt şəhəri, Bulvar küçəsində avtomobildə yanğın baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) məlumat yayıb.
Dərhal nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri əraziyə cəlb olunub.
Hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən "KİA Optima" və "Toyota Prius" markalı minik avtomobillərinin toqquşması səbəbindən yanğınla nəticələnən yol-nəqliyyat qəzasının baş verdiyi müəyyən edilib.
Yanğın nəticəsində "Toyota Prius" markalı minik avtomobilinin yanar hissələri yanıb.
Yaxınlıqdakı ağaclıq sahə yanğından mühafizə olunub.
Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре