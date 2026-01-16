https://news.day.az/azerinews/1809725.html Bakının bu hissəsində qaz olmayacaq Hövsan qəsəbəsinin qaz təchizatında fasilə yaranacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz" İB məlumat yayıb.
Bakının bu hissəsində qaz olmayacaq
Hövsan qəsəbəsinin qaz təchizatında fasilə yaranacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz" İB məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Yasamal rayonu, Məhəmməd Xiyabani küçəsində qaz xəttinin yerinin dəyişdirilməsi, Suraxanı rayonu, Hövsan qəsəbəsində qaz sızmalarının aradan qaldırılması işləri ilə əlaqədar bu gün saat 10:00-dan etibarən qaz təchizatının dayandırılması planlaşdırılır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре