Niyaməddin Musayev Qumralı tənqid etdi - “Ayıbdır, “cütləşmiş” pis sözdür”
Xalq artisti Niyaməddin Musayevin "Dünya sənin, dünya mənim" mahnısının musiqisini və Məmməd Araza aid sözlərini yanlış ifa etməsi müğənni Qumral Musayevanın sərt tənqid edilməsinə səbəb olub. Efirlərə dəvət olunan müğənni "Bir taleyin oyununda cütlənmiş zərik" ifadəsini "cütləşmiş zərik" kimi ifa edib. İzləyicilər bu ifanı Niyaməddin Musayevə hörmətsizlik kimi qiymətləndirib.
Bəs, Qumralın bu ifasını Xalq artisti Niyaməddin Musayev dinləyibmi?
Day.Az xəbər verir ki, Niyaməddin Musayev Qaynarinfo-ya açıqlamasında Qumral Musayevanın ifasından xəbərsiz olduğunu bildirib:
"Mahnı diskoteka ritmi üzərindədir. Amma baxır onu necə təqdim etmək? Milli ruhun olması şərtdir. Gərək sözlər musiqidə özünü tapsın, oynamaqla məsələ bitmir. Mahnının sözlərinə gəlincə, ayıbdır. "Cütləşmiş" pis sözdür. Bu "cütlənmiş"dir, "cütləşmiş" başqa məna verir. Heyvanlar, quşlar cütləşir. O boyda Məmməd Arazın sözlərini dəyişmək olar? Nə deyəsən? Oxuyurlar da".
Niyaməddin Musayev izləyicilərin Qumral Musayevanın onun nəvəsi kimi təqdim edilməsinə də münasibət bildirib:
"Yalan deyirlər, ayıb olsun onu deyənlərə. Görürsünüz nədən istifadə edirlər? Bu mahnını dünyanın bütün ölkələrində oxuyurlar. Əcnəbilər də oxuyur. Əcnəbilər mahnını mən oxuduğum şəkildə oxuyur. Süni intelekt də mahnını oxuyur. Hətta orada belə mahnının sözləri dəyişməyib. Belə olmaz".
