Ağsu aşırımından son görüntülər...

Yağan güclü qar səbəbindən Ağsu aşırımında avtomobillərin hərəkətində çətinliklər yaranıb.

Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, günorta saatlarından Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolunun Ağsu aşırımından keçən hissəsində avtomobillərin hərəkətində maneələr əmələ gəlib.

Bəzi nəqliyyat vasitələri yolda qalıb və avtomobillər yoldan çıxıb.

Hadisə yerindən görüntüləri təqdim edirik: