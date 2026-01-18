https://news.day.az/azerinews/1810273.html Ağsu aşırımından son görüntülər... - VİDEO Yağan güclü qar səbəbindən Ağsu aşırımında avtomobillərin hərəkətində çətinliklər yaranıb. Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, günorta saatlarından Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolunun Ağsu aşırımından keçən hissəsində avtomobillərin hərəkətində maneələr əmələ gəlib.
Ağsu aşırımından son görüntülər... - VİDEO
Yağan güclü qar səbəbindən Ağsu aşırımında avtomobillərin hərəkətində çətinliklər yaranıb.
Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, günorta saatlarından Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolunun Ağsu aşırımından keçən hissəsində avtomobillərin hərəkətində maneələr əmələ gəlib.
Bəzi nəqliyyat vasitələri yolda qalıb və avtomobillər yoldan çıxıb.
Hadisə yerindən görüntüləri təqdim edirik:
