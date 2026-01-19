Avtomobilin cərimə meydançasında saxlanılmasına görə ödəniş hansı vaxtdan hesablanır?
Nəqliyyat vasitəsinin mühafizə olunan duracaqda saxlanılmasına görə haqqın hansı vaxtdan hesablanacağı müəyyənləşəcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ Milli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin bugünkü iclasında müzakirə olunan "Yol hərəkəti haqqında" Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsində öz əksini tapıb.
Qanun layihəsinə əsasən, mühafizə olunan duracağa gətirilmiş nəqliyyat vasitəsinin orada saxlanılması üçün haqq nəqliyyat vasitəsinin mühafizə olunan duracağa gətirildiyi gündən sonrakı gün saat 00:00-dan etibarən hesablanmağa başlayacaq.
Qeyd edək ki, Tarif Şurasının 12 aprel 2006-cı il tarixli Qərarına əsasən, Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin nəzdində fəaliyyət göstərən duracaqlara nəqliyyat vasitələrinin təxliyə avtomobilləri vasitəsilə gətirilməsi və orada mühafizə olunaraq saxlanılması xidmətlərinin aşağıda göstərilən tarifləri təsdiq edilib:
|
№-si
|
Xidmətlərin adı
|
Ölçü vahidi
|
Tariflər
|
1.
|
Nəqliyyat vasitələrinin təxliyyə avtomobilləri vasitəsilə duracaqlara gətirilməsi
|
1
|
20,0
|
2.
|
Nəqliyyat vasitələrinin duracaqlarda saxlanılması
|
2.1.
|
Nəqliyyat vasitəsinin çəkisi 3,5 tona qədər olduqda (3,5 ton daxil olmaqla)
|
1 ədəd/gün
|
1,0
|
2.2.
|
Nəqliyyat vasitəsinin çəkisi 3,5 tondan 10 tona qədər olduqda (10 ton daxil olmaqla)
|
1 ədəd/gün
|
2,0
|
2.3.
|
Nəqliyyat vasitəsinin çəkisi 10 tondan yuxarı olduqda
|
1 ədəd/gün
|
3,0
