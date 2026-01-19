https://news.day.az/azerinews/1810381.html Bu şəxslərə ev veriləcək - RƏSMİ Yaxın vaxtlarda müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərin ailələrinə evlərin verilməsi prosesinə başlanılacaq.
Bu şəxslərə ev veriləcək - RƏSMİ
Yaxın vaxtlarda müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərin ailələrinə evlərin verilməsi prosesinə başlanılacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Sosial Xidmətlər Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Vüqar Behbudov bu gün Bakıda Sosial Xidmətlər Agentliyinin 2025-ci ilin yekunlarına və qarşıda duran hədəflərə dair keçirilən mətbuat konfransında jurnalistlərin suallarıni cavablandırarkən bildirib.
Onun sözlərinə görə, eyni zamanda, Çernobıl qəzası ilə əlaqədar əllilliyi olan şəxslərə də 2026-cı il uzrə mənzil verilməsi prosesinə də tezliklə başlanılacaq.
