Tanınmış aparıcı həbs edildi - FOTO
Türkiyəli aparıcı Esra Ezmeci 10 ay müddətinə həbs cəzasına məhkum edilib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Ezmeci qərardan apelyasiya şikayəti verib.
Məlum olub ki, psixoloq, yazar və aparıcı Esra Ezmeci İstanbulun Beşiktaş şəhərindəki ofisindəki "klinik psixoloq" titulundan istifadə edirmiş. İstanbul Vilayət Səhiyyə İdarəsinin qrupları araşdırma apararaq Ezmecinin bu tituldan istifadə etməsinə icazə verən diploma sahib olmadığını müəyyən ediblər.
Yoxlamalardan sonra qruplar cinayət şikayəti qaldıraraq işi İstanbul Baş Prokurorluğuna göndəriblər. Prokurorluq Esra Ezmeciyə qarşı istintaq başladıb və ittiham aktı hazırlayıb. İttihamnamədə Ezmecinin səlahiyyətli olduğu peşə vəzifəsindən fərqli bir vəzifədən istifadə etdiyi qeyd edilib.
Ezmeci qərardan yuxarı məhkəməyə apellyasiya şikayəti verib.
