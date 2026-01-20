Təsadüfi çəkilişdə böyük mənzərə

20 Yanvar faciəsinin ildönümü ilə əlaqədar olaraq üç uşaq yağış altında şəhidlərimizin ruhunu 1 dəqiqəlik sükutla yad edib.

Day.Az xəbər verir ki, hadisə açıq havada, yağışlı hava şəraitində baş verib.

Uşaqlar havanın əlverişsiz olmasına baxmayaraq, sükutla dayanaraq 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsinə ehtiramlarını bildiriblər. Anım anları təsadüfi çəkiliş zamanı lentə alınıb.

Bu davranış cəmiyyət tərəfindən şəhidlərimizin xatirəsinə göstərilən hörmət və milli yaddaşın gənc nəsil tərəfindən yaşadılması kimi qiymətləndirilir.