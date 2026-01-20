https://news.day.az/azerinews/1810711.html Təsadüfi çəkilişdə böyük mənzərə - 3 uşaqdan şəhidlərə hörmət - VİDEO 20 Yanvar faciəsinin ildönümü ilə əlaqədar olaraq üç uşaq yağış altında şəhidlərimizin ruhunu 1 dəqiqəlik sükutla yad edib. Day.Az xəbər verir ki, hadisə açıq havada, yağışlı hava şəraitində baş verib. Uşaqlar havanın əlverişsiz olmasına baxmayaraq, sükutla dayanaraq 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsinə ehtiramlarını bildiriblər.
Təsadüfi çəkilişdə böyük mənzərə - 3 uşaqdan şəhidlərə hörmət - VİDEO
20 Yanvar faciəsinin ildönümü ilə əlaqədar olaraq üç uşaq yağış altında şəhidlərimizin ruhunu 1 dəqiqəlik sükutla yad edib.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə açıq havada, yağışlı hava şəraitində baş verib.
Uşaqlar havanın əlverişsiz olmasına baxmayaraq, sükutla dayanaraq 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsinə ehtiramlarını bildiriblər. Anım anları təsadüfi çəkiliş zamanı lentə alınıb.
Bu davranış cəmiyyət tərəfindən şəhidlərimizin xatirəsinə göstərilən hörmət və milli yaddaşın gənc nəsil tərəfindən yaşadılması kimi qiymətləndirilir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре