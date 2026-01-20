Azərbaycanda yalnız bu şəxslərə pulsuz dərman verilir - SİYAHI
Azərbaycan sosial yönümlü dövlət siyasəti həyata keçirən ölkələrdən biridir. Son illər əhalinin sağlamlığının qorunması istiqamətində mühüm addımlar atılıb, xüsusilə aztəminatlı və həssas əhali qruplarının tibbi xidmətlərə çıxışı genişləndirilib. Dövlət tərəfindən icra olunan proqramlar çərçivəsində minlərlə vətəndaş pulsuz müalicə və dərman təminatından yararlanır.
Bəs Azərbaycanda kimlər dövlətdən pulsuz müalicə və dərman ala bilər?
Day.Az pulsuz dərman ala biləcək şəxsləri təqdim edir:
İlk növbədə, İcbari Tibbi Sığorta sisteminə daxil olan vətəndaşlar bu hüquqdan istifadə edirlər. Bu sistem çərçivəsində dövlət tibb müəssisələrində ambulator və stasionar müalicə, laborator müayinələr, cərrahi əməliyyatlar və bir sıra tibbi xidmətlər ödənişsiz şəkildə göstərilir. İcbari Tibbi Sığorta Xidmətləri Zərfi ilə əhatə olunan xidmətlərdən bütün sığortalı şəxslər yararlana bilər.
Xroniki xəstəliklərdən əziyyət çəkən şəxslər də dövlətin xüsusi diqqət mərkəzindədir. Diabet, talassemiya, hemofiliya, böyrək çatışmazlığı kimi xəstəliklərdən əziyyət çəkən vətəndaşlar müvafiq dövlət proqramları çərçivəsində pulsuz dərman preparatları və tibbi ləvazimatlarla təmin olunurlar. Bu məqsədlə Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən davamlı olaraq dərman təminatı həyata keçirilir.
Şəhid ailələri və müharibə iştirakçıları (qazilər) üçün tibbi xidmətlər tamamilə ödənişsizdir. Onlar dövlət tibb müəssisələrində pulsuz müalicə alır, sanatoriya-kurort yollayışları ilə təmin olunur, həmçinin reabilitasiya və bərpa xidmətlərindən yararlanırlar. Müharibə ilə əlaqədar sağlamlığını itirmiş şəxslər üçün protezləşmə və reabilitasiya xidmətləri də dövlət hesabına həyata keçirilir.
Əlilliyi olan şəxslər də pulsuz tibbi xidmət və dərmanla təmin edilən əsas kateqoriyalar sırasındadır. Onlar üçün reabilitasiya mərkəzlərində müalicə, fizioterapiya prosedurları, sanatoriya müalicəsi və tibbi göstəriş əsasında dərman təminatı mövcuddur. Xüsusilə əlilliyi olan uşaqlar üçün dövlət tərəfindən xüsusi reabilitasiya proqramları icra olunur.
Bundan əlavə, valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar, uşaq evləri və internat məktəblərinin sakinləri, həmçinin sosial müdafiəyə ehtiyacı olan digər kateqoriyalar da dövlət hesabına tibbi xidmətlərdən faydalana bilirlər.
Qeyd edək ki, bu sosial tədbirlər dövlətin vətəndaşların sağlamlığının qorunmasına verdiyi önəmin göstəricisidir və Azərbaycanın sosial dövlət prinsipinə sadiqliyinin bariz nümunəsidir.
Elvin Səxavətoğlu
Day.Az
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре