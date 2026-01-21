Ötən il Azərbaycanda ən çox cəzalandırılan televiziya kanalı hansıdır? - RƏSMİ
2025-ci il ərzində "Space TV", "ARB", "Xəzər TV", "MTV", "ATV", "ARB", "Baku TV" kanallarının hərəsinə bir dəfə olmaqla ümumi 7 xəbərdarlıq edilib, "MTV" və "Dünya TV" kanallarının yayımı hərəsi 3 saatlıq, "Kanal S"-in yayımı 24 saatlıq, "Space TV"-nin yayımı 6 saatlıq olmaqla ümumi 4 yayımın dayandırılması qərarı qəbul edilib. Bundan əlavə, "MTV" kanalının aid olduğu "Muz TV Azərbaycan" MMC-nin üç min manatdan dörd min manatadək məbləğdə cərimə edilməsi ilə bağlı protokol tərtib olunub.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq Audiovizual Şuradan məlumat verilib.
Audiovizual Şuranın Aparat rəhbəri Fazil Novruzov bildirilib ki, ümumölkə yerüstü radio yayımçısı lisenziyasının verilməsi üçün 2024-cü ilin sonunda elan edilmiş 2 paralel müsabiqəyə 2025-ci ilin əvvəlində yekun vurulub:
"Müsabiqələrə buraxılmış 5 iddiaçı arasında daha üstün texniki, kadr və iqtisadi potensiala malik olan 2 iddiaçı - "Pro Media Group" MMC (radio kanalın adı: "Planet FM") və "Broadcast Media" MMC (radio kanalın adı: "Dalğa FM") qalib elan olunaraq onlara ümumölkə yerüstü radio yayımçısı lisenziyası verilib.
Bundan başqa, Audiovizual Şuraya daxil olan müraciətlər əsasında "TV1 Media" MMC-yə (televiziya kanalının adı: "TV1"), "Sport TV.AZ" MMC-yə (televiziya kanalının adı: "Sport TV 2"), "TV NET OTT" MMC-yə (televiziya kanalının adı: "Start Turan"), "Uninet" MMC-yə (televiziya kanallarının adı: "CityNet Hits" və "CityNet Premiere") ümumi olaraq il ərzində 5 peyk yayımı həyata keçirməyən platfroma yayımçısı lisenziyası verilib".
