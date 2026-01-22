https://news.day.az/azerinews/1811191.html Milli Məclisdə vərəmlə mübarizə müzakirə ediləcək Milli Məclisdə vərəmlə mübarizə mövzusunda müzakirələr keçiriləcək. Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ Milli Məclisin Səhiyyə komitəsinin 2026-cı il yaz sessiyası üçün İş Planına daxil edilib.
Belə ki, yaz sessiyasında komitədə "Azərbaycanda vərəmlə mübarizə: mövcud vəziyyət, problemlər və onların həlli yolları" mövzusuna dair ictimai dinləmənin keçirilməsi planlaşdırılır.
