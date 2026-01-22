Milli Məclisdə vərəmlə mübarizə müzakirə ediləcək

Milli Məclisdə vərəmlə mübarizə mövzusunda müzakirələr keçiriləcək.

Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ Milli Məclisin Səhiyyə komitəsinin 2026-cı il yaz sessiyası üçün İş Planına daxil edilib.

Belə ki, yaz sessiyasında komitədə "Azərbaycanda vərəmlə mübarizə: mövcud vəziyyət, problemlər və onların həlli yolları" mövzusuna dair ictimai dinləmənin keçirilməsi planlaşdırılır.