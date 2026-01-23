Duşdan sonra bunu etsəniz üzünüz iflic olacaq
Əksər insanların gündəlik həyatda bilmədən tətbiq etdiyi bəzi vərdişlər ciddi sağlamlıq problemlərinə yol aça bilər.
Day.Az Milli.Az-a xəbər verir ki, duşdan sonra saçları yaş və ya nəm saxlamaq və bədəni qəfil soyuğa məruz qoymaq üz sinirinə təsir göstərə və üz iflici riskini artıra bilər. Mütəxəssislər xəbərdarlıq edirlər ki, xüsusən də soyuq və küləkli havalarda bunu etmək təhlükəlidir.
Üz iflici, üz əzələlərini idarə edən 7-ci kəllə sinirinin zədələnməsi səbəbindən inkişaf edən və üzün bir tərəfində hərəkət itkisi ilə xarakterizə olunan klinik bir vəziyyətdir. Qadınlarda və kişilərdə oxşar tezliklə müşahidə olunsa da, risk hamilə olan, doğuşdan sonrakı dövrdə hipertoniya, diabet və otoimmün xəstəlikləri olan şəxslərdə daha yüksəkdir.
Üz iflicinin dəqiq səbəbi həmişə müəyyən edilə bilməsə də, halların təxminən üçdə ikisi naməlum səbəbli hesab olunur. Ən çox qəbul edilən səbəb virus iltihabıdır. Bu viruslar əvvəllər bədənə daxil olduqdan sonra stress, soyuq hava, fiziki travma və mövsümi dəyişikliklərlə yenidən aktivləşə bilər.
Üz iflicinin ən çox görülən simptomlarının üzün bir tərəfində hərəkət itkisi, ağızın küncündə sallanma, gözü bağlamaqda çətinlik və üz asimmetriyası olur. Bəzi xəstələrdə iflic inkişaf etməzdən əvvəl qulağın arxasında ağrı müşahidə edilə bilər. Qulağın arxasında başlayan və orta intensivlikdə olan ağrı üz iflicinin xəbərçisi ola bilər. Lakin şiddətli ağrı proqnoz baxımından mənfi əlamət ola bilər. Qulaqda dolğunluq hissi, yüksək səslərə qarşı dözümsüzlük və dad hissinin azalması onu müşayiət edə biləcək digər simptomlar arasındadır.
Həkimlər məsləhət görür ki, vanna qəbul etdikdən sonra küləkli havaya çıxmayın. Bir müddət otaq temperaturunda qalın. Əgər evdə soyuq kondisioner yanırsa onu söndürün.
