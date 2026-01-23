Qışda yüksək əhval yaradan qidalar açıqlandı
Soyuq və günəşsiz qış aylarında bir çox insanda halsızlıq və əhval düşkünlüyü müşahidə olunur. Mütəxəssislər bildirir ki, düzgün qidalanma əhvalın yüksəlməsində mühüm rol oynayır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, araşdırmalara görə, aşağıdakı qidalar xoşbəxtlik hormonlarının (serotonin və dopamin) artmasına kömək edir:
Tünd şokolad - stressi azaldır, əhvalı yüksəldir
Banan - serotonin istehsalını artırır
Qoz, badam, fındıq - sinir sistemini gücləndirir
Balıq (xüsusilə somon) - omega-3 ilə depressiya riskini azaldır
Yumurta - B vitaminləri ilə enerji verir
Yulaf və tam taxıllar - qan şəkərini balansda saxlayır
Portağal, naringi, limon - C vitamini ilə yorğunluğu azaldır
Mütəxəssislər qış aylarında bu qidaların rasiona daxil edilməsini, eyni zamanda kifayət qədər su içməyi və gün işığından mümkün qədər faydalanmağı tövsiyə edirlər.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре