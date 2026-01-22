https://news.day.az/azerinews/1811230.html Azərbaycan və Ermənistan liderləri mənim dostlarıma çevriliblər - Tramp Azərbaycan və Ermənistan liderləri - Prezident İlham Əliyev və Baş Nazir Nikol Paşinyanın mənim dostlarıma çevriliblər. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp Davos şəhərində Dünya İqtisadi Forumu çərçivəsində "Sülh Şurasının Nizamnaməsinin" imzalanması mərasimində deyib. Xəbər yenilənəcək
