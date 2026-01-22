Azərbaycan və Ermənistan liderləri mənim dostlarıma çevriliblər

Azərbaycan və Ermənistan liderləri - Prezident İlham Əliyev və Baş Nazir Nikol Paşinyanın mənim dostlarıma çevriliblər.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp Davos şəhərində Dünya İqtisadi Forumu çərçivəsində "Sülh Şurasının Nizamnaməsinin" imzalanması mərasimində deyib.

