https://news.day.az/azerinews/1811239.html Nərimanovda faciəvi şəkildə ölən 19 yaşlı Ramalın FOTOLARI Ötən gecə Bakının Nərimanov rayonunda baş vermiş ağır yol qəzasında həlak olan 19 yaşlı Ramal Səfərlinin görüntüləri yayılıb. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə ilə bağlı Nərimanov Rayon Polis İdarəsində cinayət işi başlanılıb. Faciəvi şəkildə həlak olan Ramalın fotolarını təqdim edirik:
Nərimanovda faciəvi şəkildə ölən 19 yaşlı Ramalın FOTOLARI
Ötən gecə Bakının Nərimanov rayonunda baş vermiş ağır yol qəzasında həlak olan 19 yaşlı Ramal Səfərlinin görüntüləri yayılıb.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə ilə bağlı Nərimanov Rayon Polis İdarəsində cinayət işi başlanılıb.
Faciəvi şəkildə həlak olan Ramalın fotolarını təqdim edirik:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре