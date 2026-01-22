https://news.day.az/azerinews/1811259.html Milli Məclisin elektron siqaretlərlə bağlı planı Milli Məclisdə elektron siqaretlərdən istifadə ilə bağlı ictimai dinləmə keçiriləcək. Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ Milli Məclisin Aqrar siyasət komitəsinin 2026-cı il yaz sessiyası üçün İş Planına daxil edilib.
Milli Məclisin elektron siqaretlərlə bağlı planı
Milli Məclisdə elektron siqaretlərdən istifadə ilə bağlı ictimai dinləmə keçiriləcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ Milli Məclisin Aqrar siyasət komitəsinin 2026-cı il yaz sessiyası üçün İş Planına daxil edilib.
Belə ki, yaz sessiyasında komitədə "Sağlamlıq - məqsədimizdir: elektron siqaretlərə son" mövzusunda ictimai dinləmə keçirilməsi planlaşdırılır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре