Milli Məclisin elektron siqaretlərlə bağlı planı

Milli Məclisdə elektron siqaretlərdən istifadə ilə bağlı ictimai dinləmə keçiriləcək.

Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ Milli Məclisin Aqrar siyasət komitəsinin 2026-cı il yaz sessiyası üçün İş Planına daxil edilib.

Belə ki, yaz sessiyasında komitədə "Sağlamlıq - məqsədimizdir: elektron siqaretlərə son" mövzusunda ictimai dinləmə keçirilməsi planlaşdırılır.