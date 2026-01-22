Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşı futbolçusu məlum oldu

UEFA Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşı futbolçusu açıqlanıb.

Day.Az UEFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, bu ada "Real"ın hücumçusu Vinisius Junior layiq görülüb.

 

Braziliyalı futbolçu Fransanın "Monako" komandasına qarşı keçirilən və 6:1 hesabı ilə yekunlaşan qarşılaşmada parlaq performansla yadda qalıb.

Qeyd edək ki, futbolçu səsvermədə Robert Navarro ("Atletik Bilbao", İspaniya), Fermin Lopes ("Barselona", İspaniya) və Luis Suaresi ("Sportinq", Portuqaliya) qabaqlayıb.