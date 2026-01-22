https://news.day.az/azerinews/1811305.html Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşı futbolçusu məlum oldu UEFA Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşı futbolçusu açıqlanıb. Day.Az UEFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir. Məlumata görə, bu ada "Real"ın hücumçusu Vinisius Junior layiq görülüb. Braziliyalı futbolçu Fransanın "Monako" komandasına qarşı keçirilən və 6:1 hesabı ilə yekunlaşan qarşılaşmada parlaq performansla yadda qalıb.
UEFA Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşı futbolçusu açıqlanıb.
Day.Az UEFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu ada "Real"ın hücumçusu Vinisius Junior layiq görülüb.
Braziliyalı futbolçu Fransanın "Monako" komandasına qarşı keçirilən və 6:1 hesabı ilə yekunlaşan qarşılaşmada parlaq performansla yadda qalıb.
Qeyd edək ki, futbolçu səsvermədə Robert Navarro ("Atletik Bilbao", İspaniya), Fermin Lopes ("Barselona", İspaniya) və Luis Suaresi ("Sportinq", Portuqaliya) qabaqlayıb.
