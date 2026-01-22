https://news.day.az/azerinews/1811309.html Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Davosda keçirilən Dünya İqtisadi Forumunda iştirakının görüntüləri paylaşılıb - VİDEO Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında İsveçrəyə səfərindən görüntülər paylaşılıb. Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir: "Prezident İlham Əliyev Ümumdünya İqtisadi Forumunun illik toplantısında (Davos, 19-21 yanvar 2026-cı il)".
Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Davosda keçirilən Dünya İqtisadi Forumunda iştirakının görüntüləri paylaşılıb - VİDEO
Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında İsveçrəyə səfərindən görüntülər paylaşılıb.
Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
"Prezident İlham Əliyev Ümumdünya İqtisadi Forumunun illik toplantısında (Davos, 19-21 yanvar 2026-cı il)".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре