Tolikin yerinə o GƏLDİ - FOTO Xəbər verdiyimiz kimi, "Tarixin bir günü" verilişinin aparıcısı Tarix Əliyev səhhətində yaranan ciddi problem səbəbindən təcili xəstəxanaya yerləşdirilib. Day.Az Sfera.az-a istinadən xəbər verir ki, hazırda davam edən sözügedən proqramda aparıcı kimi Tolikin yaxın dostu və kanalın aparıcısı İsa Şükürov görünüb. Qeyd edək ki, həkimlər Tarix Əliyevə bir müddət xəstəxananı tərk etməməyi, eyni zamanda gərgin iş rejimindən uzaqlaşmağı məsləhət görüblər. O, həkim nəzarəti altında ambulator müalicəni davam etdirir.
