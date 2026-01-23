6 övladını zəlzələdə itirən ANA - dəhşətli anları xatırladı - VİDEO
Bildiyimiz kimi, 3 il əvvəl - 6 fevral tarixində Türkiyənin Kahramanmaraş şəhərində dəhşətli zəlzələdə baş verib
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, 6 övladını itirən ana faciəvi anları danışıb.
Qadın yaşadıqlarını xatırlayarkən həmin gecənin onun həyatını tamamilə dəyişdiyini bildirib. O, dağıntılar altında qalan övladlarını xilas edə bilməməyin acısını sözlə ifadə etməyin mümkün olmadığını deyib.
Ananın həyat hekayəsi və hadisə zamanı yaşadıqları izləyənləri kövrəldib. O, zəlzələnin ilk saniyələrindən etibarən yaşadığı qorxu, ümidsizlik və acını göz yaşları ilə yada salıb.
Qeyd edək ki, 6 fevral 2023-cü ildə Türkiyədə baş verən güclü zəlzələ minlərlə insanın həyatına son qoymuş, on minlərlə ailəni dərin faciə ilə üz-üzə qoymuşdu.
