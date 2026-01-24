Orta Dəhliz üzrə Çindən Azərbaycana yüklərin çatdırılma müddəti qısalıb
2026-cı ilin əvvəlində Çin ilə Azərbaycan arasında Orta Dəhliz dəmir yolu marşrutu üzrə tranzit müddətinin orta göstəricisi azalıb.
Day.Az xəbər verir ki, bunu "Beijing Cross-Eurasia International Logistics" şirkətinin idarəedici direktoru Van Suy Dun öz sosial şəbəkə hesabında yazıb.
O qeyd edib ki, əməliyyat məlumatlarına əsasən, 2026-cı ilin yanvar ayında Sian-Bakı marşrutu üzrə yüklərin orta çatdırılma müddəti 16 gün təşkil edib ki, bu da 2025-ci ilin dekabr ayında qeydə alınmış göstəricidən (17 gün) bir gün daha sürətlidir. Eyni zamanda, yanvar ayında bu istiqamət üzrə səkkiz yük qatarı göndərilib, dekabrda isə onların sayı on bir olub.
Orta Dəhliz adı ilə tanınan Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu, 2019-cu ildə Sian (Çin) - Bakı (Azərbaycan) istiqamətində müntəzəm konteyner qatarlarının göndərilməsini aktivləşdirib və təkcə 2025-ci il ərzində bu istiqamət üzrə 400-dən çox reys həyata keçirilib. Marşrut 2025-ci il 30 iyun tarixində istifadəyə verilmiş Pekindən olan yeni xidmət hesabına genişləndirilib.
Əsas hadisələrdən biri 2024-cü ildə Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun modernləşdirilməsi olub ki, bununla xəttin illik ötürücülük qabiliyyəti 1 milyon tondan 5 milyon tona yüksəldib. 2024-cü ilin avqustunda Çin Dəmir Yolu ilə Konteyner Daşımaları Korporasiyası (CRCT) "Middle Corridor Multimodal Ltd" birgə müəssisəsinə qoşulub. 2026-cı ilin əvvəlində ilin ilk qatarı Bakıya çatıb və tranzit müddətinin 11 günə qədər azaldığını nümayiş etdirib.
Qeyd edək ki, Orta Dəhliz regionun bir sıra ölkələrindən keçən, Asiya ilə Avropanı birləşdirən nəqliyyat və ticarət marşrutudur. Bu, ənənəvi Şimal və Cənub dəhlizlərinə alternativdir.
Marşrut Çindən başlayır və Qazaxıstan, Özbəkistan və Türkmənistan kimi Mərkəzi Asiya ölkələrindən keçərək, Xəzər dənizi, Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyədən keçərək Avropaya çatır. Orta Dəhliz Asiyanın şərq bölgələrini, o cümlədən, Çini Avropa ilə birləşdirən, daha uzun dəniz yollarından yan keçməklə quru yolu təklif edir.
