Yaşımıza görə nə qədər su içməliyik?
Su qəbuluna məhəl qoymamaq sağlamlığımıza mənfi təsir göstərə bilər. Mütəxəssislər hər yaş qrupu üçün lazımi gündəlik su qəbulunu müəyyən ediblər və bu miqdarın yaşla necə dəyişdiyini izah ediblər. Onlar xüsusilə uşaqlar, yeniyetmələr və yaşlılar üçün kifayət qədər su içməyin sağlamlıq üçün vacib olduğunu vurğulayıblar.
Day.Az xəbər verir ki, Milli.Az sizə həmin araşdırmanı təqdim edir:
Uşaqlar (4-8 YAŞ)
Doktor Conatan Vebsterə görə, bu yaş qrupundakı uşaqlar gündə 1,2 litr su içməlidirlər. Bu miqdar hər biri 200 ml-dən 6-8 stəkana bərabərdir.
"Uşaqların bədəni hələ də inkişaf edir və düzgün nəmləndirmə beyin funksiyası, həzm və bədən istiliyinin tənzimlənməsi üçün çox vacibdir", deyə Dr. Webster bildirir və əlavə edir ki, uşaqların kifayət qədər su almasını təmin etmək onların bədənlərinin düzgün işləməsi üçün vacibdir.
Gənclər (14-18 YAŞ)
Deyilənə görə, 14-18 yaş arası oğlanlar 1,6-1,9 litr, qızlar isə 1,5 litr su içməlidirlər. Bu dövr böyümə və inkişaf üçün çox vacibdir və bu müddət ərzində daha çox suya ehtiyac var.
Doktor Vebster qeyd edir ki, su gənclərin enerji səviyyələrini qorumağa, maddələr mübadiləsini dəstəkləməyə və əzələ funksiyasına kömək edir. Yeniyetməlik dövründə kifayət qədər su qəbulu sağlam böyümə üçün vacibdir.
60 yaşdan kiçik böyüklər
60 yaşdan kiçik qadınların gündə 1,6 litr, kişilərin isə 2 litr su içməli olduğu vurğulanır. Su bədən temperaturunun tənzimlənməsi, böyrək funksiyasının yaxşılaşdırılması və diqqətin cəmlənməsi üçün çox vacibdir.
"İsti havada və ya idman zamanı kifayət qədər su qəbulu xüsusilə vacibdir. Bundan əlavə, pəhriz və ətraf mühit amilləri də su ehtiyaclarına təsir göstərə bilər", - deyə Dr. Vebster fərdi ehtiyacların müvafiq olaraq tənzimlənməli olduğunu qeyd edir.
60 yaşdan yuxarı böyüklər
60 yaş və yuxarı şəxslərə də gündə 1,6-2 litr su içmək tövsiyə olunur. Yaşlandıqca susuzluq hissi azala bilər ki, bu da yaşlı insanları susuzlaşma riski ilə üzləşdirə bilər.
