Bu məbləğdə pensiya alanlara artımla bağlı ŞAD XƏBƏR
Bu gün oxucu müraciəti gəlib. Oxucu müraciətində bildirir ki, pensiyam 434 manatdır. Mənim pensiyam yanvar ayından nə qədər olacaq?
Day.Az xəbər verir ki, Oxu24.com-un sualını Liberal İqtisadçılar Birliyinin sədri, iqtisadi məsələlər üzrə ekspert Akif Nəsirli cavablandırıb.
İqtisadçı bildiib ki, əgər həmin şəxsin aldığı pensiya əmək pensiyasıdırsa, qanunvericiliyə əsasən hər il yanvar ayından etibarən indeksləşdirilir: " Bu indeksləşmə əvvəlki il üzrə ölkədə orta aylıq əmək haqqının artım faizi əsasında aparılır. Bildirdiyiniz kimi, artım faizi 9,2% müəyyən edilibsə, bu faiz mövcud pensiya məbləğinizə tətbiq olunur. Hazırda pensiyanız 434 manatdır. 9,2% artım bu məbləğin üzərinə əlavə olunur. Yəni, 434 manatın 9,2 faizi hesablanır və alınan məbləğ pensiyaya əlavə edilir. Nəticədə pensiya təxminən 39-40 manat artır. Bu artımdan sonra yanvar ayından etibarən pensiyanız təxminən 474 manat təşkil edəcək.
Dəqiq məbləğ yuvarlaqlaşdırma və rəsmi hesablamalara görə bir qədər fərqlənə bilər, lakin ümumi məntiq və qayda bu şəkildədir. Amma bu pensiyaların artımı sayılmır. Bu əmək pensiyasının il ərzində itrilmiş real dəyərinin nominal qaydada kompensasiya edilməsidir. Bu indeksasiya yalnız əmək pensiyalarına aiddir. Bununla yanaşı vətəndaşların əmək haqqından DSMF-yə ödədiklərı sığorta kapitalı da indeksasiya edilir. Amma sığorta kapitalı illik inflyasiya faizinə uyğun indeksasiya ediləcək. Hələ Statistika Komitəsinin konkret açıqlaması olmasa da, 2025-ci ildə ölkədə qiymətlərin illik artım tempi təxminən 5-6% olub. Yəni sığorta kapitalının 5-6% artacağı gözlənilir"- deyə iqtisadçı Akif Nəsirli vurğulayıb.
