Gürcüstanda azərbaycanlı qız qəzada öldü

Gürcüstanda azərbaycanlı gənc yol qəzasında həlak olub.

Day.Az xəbər verir ki, "Qafqazinfo"  yerli mediaya istinadən məlumat yayıb.

Hadisə dünən Qardabani rayonunda baş verib.

18 yaşlı Aydə Qurbanova avtomobil qəzası nəticəsində vəfat edib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.