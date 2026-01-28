https://news.day.az/azerinews/1812589.html "Milan"ın sabiq futbolçusu "İnter"in hədəfində "Əl-Əhli"nin yarımmüdafiəçisi Frank Kessye İtaliya A Seriyasına qayıda bilər. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər məlumat yayıb. Məlumata görə, "İnter" Fil Dişi Sahili millisinin üzvünü heyətinə qatmaq istəyir.
"Milan"ın sabiq futbolçusu "İnter"in hədəfində
"Əl-Əhli"nin yarımmüdafiəçisi Frank Kessye İtaliya A Seriyasına qayıda bilər.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər məlumat yayıb.
Məlumata görə, "İnter" Fil Dişi Sahili millisinin üzvünü heyətinə qatmaq istəyir.
"Neradzurri" klubu ilə 6 aylıq müqaviləsi qalan Kessyeni yayda azad agent statusu ilə rənglərinə bağlamağı planlaşdırır. "İnter" artıq 29 yaşlı futbolçu ilə danışıqlara başlayıb.
Qeyd edək ki, "Əl-Əhli" Frank Kessyeni 2023-cü ilin yayında "Barselona"dan 12,5 milyon avroya transfer edib.
