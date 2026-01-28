"Milan"ın sabiq futbolçusu "İnter"in hədəfində

"Əl-Əhli"nin yarımmüdafiəçisi Frank Kessye İtaliya A Seriyasına qayıda bilər.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər məlumat yayıb.

Məlumata görə, "İnter" Fil Dişi Sahili millisinin üzvünü heyətinə qatmaq istəyir.

 

"Neradzurri" klubu ilə 6 aylıq müqaviləsi qalan Kessyeni yayda azad agent statusu ilə rənglərinə bağlamağı planlaşdırır. "İnter" artıq 29 yaşlı futbolçu ilə danışıqlara başlayıb.

Qeyd edək ki, "Əl-Əhli" Frank Kessyeni 2023-cü ilin yayında "Barselona"dan 12,5 milyon avroya transfer edib.