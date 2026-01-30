Dənizdə balıq tutarkən boğulub öldü

Neftçala sakini dənizdə boğulub.

Day.Az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Mayak kəndi yaxınlığında baş verib.

Kənd sakini Habil Qabil oğlu Məmmədov dünən Xəzər dənizində balıq ovu etmək istəyərkən boğularaq ölüb.

Faktla bağlı Neftçala Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.