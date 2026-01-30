https://news.day.az/azerinews/1812962.html Bakıda fəaliyyət göstərən taksi Sumqayıta getsə cərimələnəcək? - Sürücülər qaydadan narazıdır - VİDEO Bir neçə gündür ki, taksi sürücülərinə fəaliyyətlərinə yalnız buraxılış kartında göstərilən ərazi hüdudlarında icazə veriləcəyi ilə bağlı bildirişlər gəlir. Day.Az xəbər verir ki, yəni zonalar üzrə buraxılışlarda Bakıda işləmək üçün qeydiyyatdan keçənlər Sumqayıtda çalışa bilməzlər və yaxud əksinə.
Day.Az xəbər verir ki, yəni zonalar üzrə buraxılışlarda Bakıda işləmək üçün qeydiyyatdan keçənlər Sumqayıtda çalışa bilməzlər və yaxud əksinə. Sürücülər qazanclarına təsir göstərdiyi üçün bu qaydadan narazıdırlar.
Onlar Azərbaycan Televiziyasına (AzTV) bildirirlər ki, bu qərar düzgün deyil, çünki bir ərazidən digər yerə sərnişin aparan taksi oradan da dolu qayıtmalıdır.
Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən (AYNA) isə diqqətə çatdırılıb ki, bu qaydaya əməl etməyənlər 50 manat cərimələnəcəklər.
