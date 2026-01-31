Azərbaycanda icbari tibbi sığortadan sonra açıq ürək əməliyyatlarının sayı artıb

2005-ci ildə Azərbaycanda cəmi bir açıq ürək əməliyyatı həyata keçirilib.

Trend xəbər verir ki, bunu bu gün "Qafqazda ilk ürək transplantasiyası: Azərbaycan səhiyyəsinin tarixi nailiyyəti və gələcək perspektivlər" mövzusunda keçirilən dəyirmi masada Azərbaycan Ürək və Damar Cərahhiyəsi Cəmiyyətinin sədri Ramil Əliyev çıxışı zamanı deyib.

O bildirib ki, son iki ildir Azərbaycanda icbri tibbi sığortanın tətbiqindən sonra bu rəqəm xeyli sayda artıb:

"Son iki ildə ölkədə 11000 açıq ürəyi əməliyyatı həyata keçirilib".