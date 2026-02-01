https://news.day.az/azerinews/1813325.html Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq Fevralın 2-də Azərbaycanın avtomobil yollarında müşahidə ediləcək vəziyyət açıqlanıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.
Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq
Fevralın 2-də Azərbaycanın avtomobil yollarında müşahidə ediləcək vəziyyət açıqlanıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500-1000 metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir.
