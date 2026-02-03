Ardıcıl 11 gün iş olmayacaq - Bu tarixdən
Əmək Məcəlləsi və Nazirlər Kabinetinin qərarlarına əsasən, mart ayı üzrə iş və istirahət günlərinin ardıcıllığında dəyişiklik edilib.
Day.Az bildirir ki, 8 Mart - Beynəlxalq Qadınlar Günü bu il bazar gününə təsadüf etdiyindən, növbəti gün - 9 mart qeyri-iş günüdür. Novruz bayramı ilə əlaqədar olaraq isə 20, 21, 22, 23 və 24 mart tarixləri istirahət günləri sayılır. Bu tarixlərdən 21 və 22 martın şənbə və bazar günlərinə düşməsi nəzərə alınaraq, 25 və 26 mart da əlavə qeyri-iş günü müəyyən edilib.
Eyni zamanda Ramazan bayramı 20 və 21 mart tarixlərində qeyd olunacaq. Ramazan bayramının Novruz istirahət günləri ilə üst-üstə düşməsi səbəbindən hökumətin qərarı ilə 27 və 30 mart tarixləri də istirahət günü kimi təsbit edilib.
Beləliklə, martın 20-dən 30-dək ölkə üzrə ardıcıl iş günü olmayacaq.
