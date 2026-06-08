Ermənistan xalqı seçkilərdə sülhə səs verib - Nikol Paşinyan
Ermənistan xalqı keçirilən parlament seçkilərində sülhə, regional rifaha və hərtərəfli əməkdaşlığa səs verib.
Day.Az xəbər verir, bunu Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan səsvermənin nəticələrinə dair keçirdiyi brifinqdə bildirib.
O, bu siyasi mesajın qonşu dövlətlər tərəfindən konstruktiv qarşılanacağına ümid etdiyini ifadə edib.
"Mesajımız dəyişməz olaraq qalır: Ermənistan xalqı sülhə, regional rifaha və regional əməkdaşlığa səs verib. Ümid edirəm ki, bu, həm Türkiyə, həm də Azərbaycan tərəfindən müsbət qarşılanacaq. Ermənistan və Azərbaycan arasında sülhü institusional səviyyədə möhkəmləndirməliyik. Həmçinin Türkiyə ilə sərhədləri açmalıyıq. Və əlbəttə ki, diplomatik münasibətlər qurmalıyıq", - deyə Nikol Paşinyan bildirib.
Baş nazir Ankara ilə qarşılıqlı fəaliyyətin hazırkı dinamikasını müsbət qiymətləndirib və Axalkalaki-Qars dəmir yolu xəttinin Ermənistanın ixrac-idxal əməliyyatları üçün açılması qərarına görə təşəkkürünü ifadə edib.
Paşinyan vurğulayıb ki, quru sərhədlərinin tam açılması və diplomatik əlaqələrin qurulması kimi yekun irəliləyişə nail olmaq üçün mövcud tempin qorunub saxlanılması vacibdir.
Bakı ilə danışıqlar prosesinə toxunan hökumət başçısı xatırladıb ki, tərəflər artıq sülh sazişinin mətnini paraflayıblar və növbəti məntiqi addım onun rəsmi şəkildə imzalanması olmalıdır.
Paşinyanın sözlərinə görə, Cənubi Qafqazda uzunmüddətli sabitliyin təmin olunması baxımından ən vacib məsələlərdən biri TRIPP layihəsinin tezliklə işə salınmasıdır. O qeyd edib ki, bu təşəbbüs regionda vəziyyəti köklü şəkildə dəyişə və nəqliyyat və iqtisadi blokadanın tam aradan qaldırılmasını təmin edə bilər.
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